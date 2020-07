Kanye West pede perdão a Kim Kardashian: 'sei que te machuquei'

Após uma série de polêmicas nos últimos dias, o rapper Kanye West publicou neste sábado (25) em seu perfil de Twitter um pedido de desculpa a sua esposa, a empresária e influenciadora digital Kim Kardashian.

“Gostaria de me desculpar com minha esposa Kim por ter ido a público expor um assunto particular. Eu não a ajudei como ela me ajudou. Quero dizer que sei que te machuquei. Por favor, me perdoe”, escreveu o cantor.

Nos últimos dias, o rapper tem feito comentários e posts polêmicos nas redes sociais e em eventos:

West chorou ao fazer um discurso antiaborto durante uma manifestação política, em Charleston, no estado da Carolina do Sul, depois de anunciar que vai se candidatar às eleições americanas;Depois, fez um post no Twitter falando que Kim queria interná-lo após a aparição pública;Ele também afirmou que tenta se separar há 2 anos da empresária, mas apagou a publicação.

Na quarta-feira (22), Kim fez posts no Instagram para falar sobre o transtorno bipolar do marido e pediu “compaixão e empatia”.

Kim publicou um longo texto justificando que achava necessário falar “por causa do estigma e das visões equivocadas sobre questões de saúde mental”.

“Como muitos de vocês sabem, Kanye tem transtorno bipolar. Quem tem isso ou tem um ente querido em sua vida sabe o quão incrivelmente complicado e doloroso é entender”, escreveu. “Eu nunca falei publicamente sobre como isso nos afetou em casa, porque eu sou muito protetora dos nossos filhos e do direito de Kanye à privacidade quando se trata de sua saúde. Mas, hoje, sinto que devo comentar sobre sua saúde, por causa do estigma e equívocos sobre saúde mental.”

*Com informações do G1

