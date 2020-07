Juntos há duas semanas, Zé Felipe e Virgínia Fonseca trocam alianças

Zé Felipe e Virgínia Fonseca trocaram alianças de compromisso nesse sábado (25). “Galera, respeita esse bambolê”, afirmou o filho de Leonardo ao ostentar a joia escolhida em vídeo publicado no Instagram.

Virgínia, porém, preferiu ser mais discreta ao anunciar a novidade: “Vai um cafezinho aí”, brincou a influenciadora digital, em imagem na qual é possível ver o anel.

Desde que anunciaram o romance, no início deste mês, os pombinhos são só amor nas redes sociais. Aliás, foi por meio delas que eles se conheceram, conforme explicou a influencer em entrevista à coluna Leo Dias.

“Um amigo dele mostrou um vídeo meu no TikTok e ele me mandou direct no Instagram”, revela. A cantada continuou pelo YouTube, quando o cantor dedicou uma música para a influencer durante uma live, antes mesmo de se encontrarem: “Quero mandar pra uma pessoa muito especial, lá para Londrina. Virgínia, é pra você essa música”, disse antes de começar a cantar “My Baby”.

*Com informações do Metrópoles