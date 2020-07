Thammy Miranda é convidado para campanha de Dia dos Pais

O nome da Natura chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter | Foto: Divulgação

O Dia dos Pais está se aproximando e Thammy Miranda foi chamado para estrelar uma campanha publicitária para a data comemorativa. O filho de Gretchen é pai do pequeno Bento, fruto de seu relacionamento com Andressa Ferreira, e foi escolhido pela Natura para ser um dos rostos da ação. Porém, ele acabou sofrendo alguns ataques transfóbicos.

O nome da Natura chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter. Algumas pessoas criticaram o fato de Thammy estar na campanha por ser um homem trans. Certos usuários da rede social também garantiram que irão começar a boicotar a marca, tudo porque não gostaram desse posicionamento. Anteriormente, o pai de Bento já havia relatado que tem dificuldade para conseguir trabalhos por causa do preconceito.Por outro lado, grande parte das pessoas também se posicionaram defendendo Thammy e a empresa de cosméticos. O youtuber Felipe Neto foi um dos tuiteiros que entrou na discussão.

"Parabéns, Natura! O gado está enfurecido, bufando, babando de ódio, mas acham que são 'cidadãos de bem'. O Thammy Miranda é gigante e isso incomoda demais a turma preconceituosa. 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm pai no registro, mas é isso que incomoda o gado", escreveu o influencer, que vive uma briga judicial com Antonia Fontenelle .

Leia mais:

Juntos há duas semanas, Zé Felipe e Virgínia Fonseca trocam alianças

Gretchen ameaça processar Carlos Bolsonaro por ofender Thammy Miranda