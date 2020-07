Youtuber Felipe Neto volta a ser alvo de fake news sobre pedofilia

Felipe Neto se pronuncia | Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (27), o youtuber Felipe Neto alertou em sua conta do Twitter mais uma tentativa em massa de disseminação de notícia falsa relacionando o nome dele à pedofilia. Apoiadores do influenciador, entre elas celebridades e personalidades políticas, se uniram então para advertir sobre o fato e subiram as tags #chegadementiras e #juntoscomFelipeNeto para os assuntos mais comentados da rede.

De acordo com Felipe Neto, somente na manhã desta segunda, mais de 400 vídeos foram publicados em Facebook e Instagram associando sua imagem a frases que incitam a pedofilia.

Ele desmentiu todas essas imagens que estão sendo compartilhadas e informou que as próprias plataformas estão derrubando as postagens.

