Após cinco anos, Xuxa Meneghel pede demissão da Record

Xuxa Meneghel | Foto: Divulgação

Xuxa Meneghel pediu demissão da Record e a emissora não tem mostrado interesse em tentar convencê-la de permanecer na casa. Prova disso é que a Record já escolheu Sabrina Sato para comandar o ‘Dancing Brasil’, atração que Xuxa comanda desde 2017.

O contrato de Xuxa segue até setembro quando ela e a emissora devem chegar a um acordo definitivo. Mas segundo o “Notícias da TV”, não haverá renovação e no máximo a apresentadora terá um contrato por obra, válido durante a exibição do programa ‘The Four Brasil’.

Xuxa, que está na emissora há cinco anos, chegou recebendo R$ 1 milhão, em 2017 o salário caiu para R$ 500 mil e caso decida ficar o valor deve cair ainda mais.

