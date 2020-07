Morre Renato Barros, vocalista da Banda Renato e seus Blue Caps

Renato Barros era o líder da banda Renato e Seus Blue Caps | Foto: Reprodução

O vocalista Renato Barros, integrante da banda Renato e Seus Blue Caps, morreu aos 76 anos nesta terça-feira (28). Ele estava internado desde o dia 17 no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá (HCJ), na zona oeste do Rio de Janeiro, onde havia realizado uma cirurgia cardíaca e tido complicações pulmonares.

A filha do cantor, Erika Barros, lamentou a notícia nas redes sociais. "O problema é saber o que fazer com a saudade... Agora definitivamente meu pai é uma estrela e eu tenho certeza que estará olhando sempre por mim, minha irmã e suas netas. Vai ser difícil acostumar ficar sem você, pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Te amo muito, você foi o melhor pai do mundo", disse Erika

Renato Barros era o líder da banda Renato e Seus Blue Caps. O grupo ficou conhecido no período da Jovem Guarda, com músicas como "Não Te Esquecerei", que é uma versão da canção "California Dreaming", assim como "Tudo O Que Sonhei", que é uma interpretação da música "If I Fell", dos Beatles.