Madonna posta vídeo defendendo uso da cloroquina e tem post apagado

Mundo - A cantora Madonna causou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (28), ao compartilhar um vídeo da médica norte-americana Stella Immanuel defendendo o uso da hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus (Covid-19). Minutos após a publicação, o Instagram tirou o vídeo do ar afirmando que o mesmo se tratava de uma informação falsa.

“A verdade vai nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. Especialmente as pessoas no poder que ganham dinheiro com essa longa busca por uma vacina que foi comprovada e está disponível há meses. Preferem deixar que o medo os controle e deixar que os ricos fiquem mais ricos e que os pobres e doentes fiquem mais doentes. Esta mulher é minha heroína. Obrigado Stella Immanuel”, escreveu Madonna.

Nas últimas semanas, Stella Immanuel ganhou popularidade nos Estados Unidos ao ter um tweet compartilhado pelo presidente Donald Trump que, assim como o de Madonna e outros com conteúdos parecidos, foram apagados da rede social.

Segundo o site Daily Beast, a médica do estado do Texas é pediatra e ministra religiosa. Ela defende que questões médicas como endometriose, cistos, infertilidade e impotência são causadas por sexo com "maridos espirituais" e "esposas espirituais" - um fenômeno que a médica descreve essencialmente como pessoas fazendo sexo em seus sonhos com demônios e bruxas.

Além disso, em seus vídeos no YouTube, a médica defende que DNAs de alienígenas estão sendo usados para tratamentos médicos. Outras teorias apontadas em seus vídeos é de que a ciência vai implantar um microchip nos humanos e criar uma vacina para fazer com que a sociedade "pare de acreditar em religiões".

