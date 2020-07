Silas Malafaia ataca campanha da Natura com Thammy e recebe críticas

O jornalista Lauro Jardim disse que não é a primeira vez que Silas Malafaia tenta fazer um boicote a alguma marca e falha | Foto:

O pastor Silas Malafaia usou as redes sociais para convocar as pessoas a boicotarem a empresa Natura. Isso porque a marca anunciou que contratou Thammy Miranda, um homem trans, para fazer uma campanha de Dia dos Pais, no instagran. “Vamos boicotar a Natura! Coloca uma mulher para fazer papel de homem no Dia dos Pais. Uma afronta aos valores cristãos. Somos maioria”, disse o pastor em conta oficial no Facebook, nessa terça-feira (28/7).

A campanha já havia gerado reações na internet.Thammy Miranda já havia sido alvo transfobia nas redes sociais após revelar que foi contratado pela marca de cosméticos Natura para estrelar a campanha. Os ataques ocorreram após Thammy publicar um vídeo na, seguido de um texto sobre o que é ser pai.

“As melhores lembranças q meu filho vai ter de mim, sem dúvidas, serão das coisas boas que vivemos juntos, seja brincando, sendo amigo, educando… É essa energia de presença, sendo companheiro, que vou continuar tendo com ele. Estar presente é o melhor presente! #meupaipresente”

A publicação acabou gerando uma onda de ataques contra Thammy Miranda e a Natura, colocando o nome da empresa nos assuntos mais comentados do Twitter.

A cantora Gretchen, mãe de Thammy, manifestou-se sobre o episódio. “Então, vocês que não estão gostando que ele [Thammy] tenha sido contratado para fazer essa campanha de Dia dos Pais, me desculpem, mas eu sei a educação que dei para meu filho e eu sei muito bem que ele é um pai de verdade”, disse.

O jornalista Lauro Jardim, colunista de O Globo, criticou a articulação do líder religioso. Em seu artigo, Lauro Jardim comenta sobre outras tentativas de boicote fracassadas propostas por Silas Malafaia ao longo dos anos. Geralmente, o líder religioso convoca seu rebanho para parar de consumir alguma marca quando essa marca tenta ser inclusiva com a população LGBT.

Para Lauro Jardim diz que não é a primeira vez que Silas Malafaia tenta fazer um boicote a alguma marca e falha, lembrando que em 2015 Malafaia tentou liderar um boicote à empresa O Boticário, por apresentar casais homossexuais na campanha de Dia dos Namorados. E que em 2017, o líder religioso também propôs boicote à Disney World, por conta de um beijo gay em uma de suas animações.

“O balanço de 2019 do Boticário revelou que o grupo faturou R$ 15,3 bilhões bilhões e cresceu 11,5% em relação ao ano anterior. Também em 2019, a Disney quebrou recordes de arrecadação em bilheteria em seus produtos audiovisuais. Um total de US$ 11,12 bilhões, um valor nunca alcançado por qualquer outro estúdio.” disse Lauro Jardim.

Nos últimos oito anos, o Brasil matou ao menos 868 travestis e transexuais. Esses números nos deixa no topo do ranking dos países com mais registros de homicídios de pessoas transgêneras.

Apesar de assustador, os dados publicados pela ONG Transgender Europe (TGEu) não são uma novidade . Isso porque é sabido que o tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos contra os 75 anos da população em geral, de acordo com o cruzamento de informações dos Dados da União Nacional LGBT e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

