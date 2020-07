VMA inclui prêmios para clipes e apresentações feitas durante pandemia

Resultado do VMA será divulgado no dia 30 de agosto | Foto: Divulgação

Mundo - O Video Music Awards, premiação criada pela MTV, incluiu duas novas categorias voltadas para produções originadas durante o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os vencedores são escolhidos em uma votação online e o resultado será divulgado no dia 30 de agosto.

Nesta edição, as cantoras pop Ariana Grande e Lady Gaga lideram a lista de indicações. Ambas receberam novo indicações, a maioria delas pela colaboração na música "Rain on Me", que concorre a melhor vídeo, melhor canção e colaboração do ano.

Gaga, John Legend, Post Malone e DJ D-Nice foram nomeados na categoria especial de "melhor performance em quarentena", por apresentações virtuais, shows para angariação de fundos e eventos de redes sociais.

O primeiro dueto de Grande com Justin Bieber, denominado "Stuck with U", foi indicado na nova categoria "melhor vídeo feito em casa", assim como Tootsie Slide, de Drake, Bigger Love, de Legend, e Level of Concern, do Twenty One Pilots.

Billie Eilish, que dominou a premiação do Grammy em janeiro, conquistou seis indicações ao VMA em uma seleção dominada por mulheres, incluindo Megan Thee Stallion, Dua Lipa e Taylor Swift.

Entretanto, Grande e Eilish ficaram de lado na disputa pelo cobiçado prêmio principal do ano, cujos indicados são Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, The Weeknd, Bieber e DaBaby.

