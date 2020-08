Sem ajuda financeira, mãe de Nego do Borel vende marmitas: veja vídeo

Nego desmentiu a informação | Foto: Divulgação





Mais uma polêmica envolvendo o cantor Nego do Borel. Segundo informações do jornal Extra, a mãe do cantor está vendendo quentinhas para conseguir uma renda. Roseli Viana divulgou seu serviço em um grupo de Facebook de moradores de Curicica, no Rio de Janeiro, local onde mora.

O funkeiro parou de ajudar financeiramente a mãe desde que ela se separou do ex-marido, que é padrasto dele, e passou a namorar o motoboy Alex Alvez, há cerca de 4 anos.

Quando Roseli iniciou o novo relacionamento, ela deixou a casa do filho e foi morar com Alex em uma casa simples em Curicica. A mãe do artista ainda teria ajudado na reforma do local, o que incomodou ainda mais o artista.

Nas redes sociais, Nego negou que tenha problemas com o padrasto e disse que não sabia que a mãe estava vendendo quentinhas. Mas, segundo ele, não seria um problema ela estar trabalhando.

