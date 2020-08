Novo affair? Anitta e Lucas Omulek são vistos em jantar na Croácia

Anitta e Lucas Omulek foram flagrados jantando juntos | Foto: Divulgação

Anitta e Lucas Omulek estão cada vez mais levantando rumores de um "affair". Num vídeo, publicado no Instagram Gossip do Dia nesta sexta-feira (31), eles aparecem jantando juntos num restaurante na Croácia.



Na última semana, Anitta posou agarradinha com o artista plástico durante um jantar entre amigos. Ela fez biquinho para a foto e em uma série de vídeos no stories do Instagram, mostrou Lucas e amigos, como Lary Bottino, em seu quarto de hotel assistindo a segunda temporada de sua série "Vai, Anitta".

"Lucas, ele é francês, mas ele fala português porque a mãe dele é brasileira. Mas tem muita coisa que ele não sabia, palavras que ele aprende aqui com a gente. Mas também gostou", disse Anitta no jantar.

"Gostou muito", garantiu Lucas.

