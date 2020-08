Viúva de Roberto Bolaños, o 'Chaves', critica fim de exibição pelo SBT

Roberto Gómez Bolaños e Florinda Meza | Foto: Divulgação

Florinda Meza, viúva de Roberto Gómez Bolaños , falou sobre o que acha do fim da parceria do SBT com a Televisa, que fez com que 'Chaves', 'Chapolin' e 'Chespirito' deixassem de ser exibidos no Brasil.

"Minha opinião sobre que se deixe de transmitir o programa Chespirito? Ainda que eu não tenha nada a ver porque, inexplicavelmente, eu não fui convocada para as negociações, acredito que justo agora, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isso é uma agressão às pessoas. Além do mais, vai contra seus próprios interesses comerciais, porque, neste momento, queremos ver tudo que nos faça lembrar de um mundo que foi melhor. Chespirito já é um programa cultuado. É parte do DNA dos latinos, o levamos na memória genética. Pretender eliminá-lo do nada é uma medida pouco inteligente", declarou.

Florinda ainda foi além. "É triste comprovar como, em sua própria casa, a quem você deu milhões de dólares, é onde menos te valorizam. Nunca pensei que isso fosse me acontecer, mas pela primeira vez encontro uma razão para dizer 'Que bom que meu Rober não está neste mundo! Este ato incompreensível chuta sua lembrança e o que ele mais respeitou: o público. Talvez alguns executivos sem visão o querem apagar, mas no coração e na memória dos bons, que sempre o seguiram, estará mais vivo que nunca. Não é verdade?", pontou.

Entenda o caso

Na última sexta-feira (31), a assessoria de imprensa do SBT enviou o seguinte comunicado:

"A partir deste sábado, 1 de agosto, o SBT deixará de exibir o seriado Chaves. A informação chegou à emissora nesta última quarta-feira (29), por notificação da Televisa, emissora mexicana detentora dos direitos da obra produzida, na qual informa que a suspensão é devida a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias.

A exibição dos seriados Chaves, Chapolin e Chespirito estaria garantida até (31), com possibilidade de renovação entre as partes, o que verbalmente havida sido confirmado. No entanto, a negativa em relação ao acordo com o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias, chegou a apenas poucos dias do fim do contrato. O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora.

A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito, imediatamente".

