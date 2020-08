Revelação! Gusttavo Lima revela que fumou maconha em Amsterdã

O cantor disse em uma live que já experimentou maconha | Foto: Divulgação

Gusttavo Lima contou em sua live sobre a primeira vez que fumou maconha na vida. O cantor estava em Amsterdã, acompanhado de seu então empresário Marcos Araújo, o irmão Luciano e alguns amigos. Ele parou num café e seu irmão havia fumado maconha. Gusttavo, então, resolveu experimentar.

"Eu dei um trago, passou uns minutos e eu não senti nada. Aí fumei mais. Pensa numa moleza, numa larica? Foi o pior dia da minha vida. Isso foi três horas da tarde e o show era às nove. Quem disse que eu dava conta de tomar banho? Eu fiquei ruim. Minha cabeça a mil. Comi mais de 170 coxinhas antes do show, no camarim," disse o cantor

E ele continuou: "Não sei o que as pessoas acham bom em fumar maconha. Me deu uma depressão tão grande. Foi a primeira e última vez da minha vida. Eu tinha 19 anos de idade. Depois eu engatei na cachaça".

Além de falar sobre a maconha, o cantor fez elogios ao presidente Jair Bolsonaro em função da Transposição do Rio São Francisco (projeto iniciado no governo Lula) e o shortinho curto do cantor deram o que falar nas redes sociais!

