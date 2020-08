Simone, da dupla com Simaria, está grávida do segundo filho

Simone está grávida do segundo filho | Foto: Divulgação

Simone, da dupla com Simaria, está grávida novamente. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora na tarde desta segunda-feira (3).

Simone usou seu canal na internet para contar detalhes de como descobriu a segunda gestação. "Eu tinha um teste de gravidez, que fiz uma vez porque vem dois na caixinha, e deu negativo. Daí guardei o outro. Fiquei esperando minha menstruação descer e não desceu, aí resolvi fazer. Estou toda me tremendo. Mandei o teste para o meu médico e ele disse: 'Parabéns, você está grávida!'. Kaká está muito ansioso, ele queria muito ser pai de novo, e o Henry, um irmãozinho."

Recentemente, no Instagram, a cantora havia falando sobre a vontade de aumentar a familia. "Estou treinando na quarentena. Estamos trabalhando aqui para ver se acontece alguma coisa. Porque é o seguinte. O Henry vai fazer 6 anos em agosto. Então tem que acelerar esse negócio aí", brincou ela.

No final do ano passado, Simone contou no palco do Altas Horas que estava focada em perder peso para engravidar. "Tenho 1,52 m e estou com 70 kg. É muito para mim. Tenho uma caminhada danada pela frente para perder peso, porque quero ter outro filho. Já tenho o Henry e agora quero um bebê, mas do jeito que estou não tenho condição alguma de gerar. Estou muito acima do meu peso", disse a cantora na época.

