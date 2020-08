Cantor sertanejo está impedido de fazer lives; entenda

O cantor também não pode fazer festas | Foto: Divulgação

O sertanejo Jefferson Moraes está impedido de fazer lives na casa onde mora, no condomínio Alphaville Araguaia, em Goiânia. Por meio de ordem judicial, os vizinhos dele conseguiram o direito de não ter som alto na madrugada e nem aglomeração no local. A juíza Alessandra Gontijo do Amaral estipulou multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento da lei. Além de lives, o cantor também não pode fazer festas.



Os vizinhos alegaram no processo, que Jefferson Moraes comprou o imóvel há nove meses e que festas e lives se tornaram frequentes durante a pandemia. Além disso, eles denunciaram a aglomeração de pessoas e volume do som acima do permitido na legislação do condomínio.

"No início, os condôminos nem reclamaram, mas depois de virar rotina, eles pediram para a administração do condomínio fazer a aferição sonora, pois não aguentaram mais. Por fim, eles continuam fazendo festas, com menos frequência", explicou o advogado dos moradores, José Mendonça Carvalho Neto.

Em abril, Jefferson Moraes chegou a ser multado. No mês seguinte, foi necessária a intervenção da Polícia Militar em outra festa para acalmar os ânimos da vizinhança.