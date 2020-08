Áudios vazados faz Globo vetar Anitta do The Voice Brasil

| Foto: Divulgação

O colunista Flávio Ricco, do "R7", revelou que Anitta foi cogitada pela Globo como uma possível substituta no The Voice Brasil para Ivete Sangalo, que saiu recentemente do reality, já que ela tem força nas redes sociais e já possuí experiência no "The Voice" mexicano.

No entanto, ainda de acordo com o colunista, os áudios vazados pelo colunista Leo Dia fizeram com que o Globo desistisse. As polêmicas de Anitta e Leo Dias envolviam as cantoras Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil.

Entre os áudios vazados, Anitta fez um longo desabafo nas redes sociais. A cantora chegou a dizer que é "ameaçada e chantageada" pelo jornalista Leo Dias e declarou não ter mais medo dele.

Ao que tudo indica, o substituto de Ivete Sangalo será Carlinhos Brown.

