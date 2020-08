Samara Felippo revela que sofreu com depressão pós-parto

Samara Felippo assumiu seus cabelos brancos e desabafa sobre suas experiências de parto | Foto: Reprodução

Samara Felippo assumiu seus cabelos brancos e desabafa sobre suas experiências de parto. Em entrevista a REDE TV, nesta quinta-feira (6), a famosa desabafa:"Uma autoaceitação muito grande para a Samara que acham que nunca vai deixar de ter 18 ou 20 anos" se referindo aos seus cabelos brancos

Com os trabalhos pausados devido à pandemia do novo coronavírus, a atriz passou os últimos quatro meses sem precisar pintar o cabelo e decidiu assumir os fios brancos. "Estou descobrindo uma nova Samara. Sempre rejeitei esses cabelos brancos e os tenho desde muito jovem. Pintei meu cabelo a vida inteira, então tem sido uma autoaceitação e empoderamento muito grande ", relata ela, hoje aos 41.

"Fui muito vítima da ditadura da beleza, do corpo magro, do cabelo liso, da maquiagem e unha ."Samara Felippo começou a carreira em 1997, ao participar do seriado Caça Talentos, mas foi em 1999, quando entrou para a 6ª temporada de Malhação ao lado de Priscila Fantin e Fernanda Souza, que passou a se destacar no mundo televisivo.

Mãe das pequenas Alícia e Lara, de 11 e 7 anos, a atriz critica a romantização da maternidade e lamenta a maneira como vivenciou o período pré-parto de suas filhas. “Eu, Samara, tive duas cesáreas bem desnecessárias. Me culpei durante muitos anos por ter sido desinformada, por não ter ido atrás de apoio, por não ter ido atrás de outros profissionais que tivessem esse caminho para mim", recorda ela.

Ela enfatiza que cada mulher tem o direito de escolher qual parto lhe convém e que a cesárea pode salvar vidas quando realmente é preciso e desabafa sobre sua depressão pós-parto. "Fui me reerguendo aos pouquinhos e elas [filhas] me ajudaram. Eu pensava: 'Vou continuar por elas, vou escolher minha felicidade por elas'.

