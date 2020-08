Ex-BBB Felipe Prior não será indiciado por estupro

Os casos teriam acontecido nos anos de 2014, 2016 e 2018 | Foto: Reprodução

A polícia de São Paulo concluiu o inquérito que investigava o ex-BBB Felipe Prior , após três mulheres o denunciarem por estupro.

De acordo com as denúncias, os casos teriam acontecido nos anos de 2014, 2016 e 2018, mas só vieram a público em abril. As vítimas não teriam registrado o boletim de ocorrência antes, por vergonha.

Agora, o inquérito segue para o Ministério Público, que pode apresentar denúncia contra Prior, ou arquivar o caso.

