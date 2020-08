Youtuber infantil Luccas Neto anuncia que será pai

| Foto: Divulgação

Luccas Neto aproveitou o domingo (9) de Dia dos Pais para anunciar no Instagram que a companheira Jessica Diehl está grávida. O perfil do youtuber, que é irmão de Felipe Neto, na rede social traz apenas o post com a novidade e uma nova descrição: "Instagram, Família e Pessoal do mais novo Papai e Artista Luccas Neto".

Na foto publicada, Luccas aparece ao lado da namorada que segura o ultrassom mostrando o rostinho do bebê.

"É com muita emoção que venho dizer para vocês que eu vou ser papai e a Jessi mamãe! Podem gritar daí que eu grito daqui! Hoje é o meu dia! Eu vou ser pai! A Jessi está grávida! Em breve voltaremos aqui com mais notícias", escreveu ele.

Em seguida, Luccas agradeceu o carinho dos fãs. "Obrigado por todo o carinho de vocês, estamos vivendo um mundo de magia e fantasia na vida real. Feliz Dia dos Pais! Construir a minha família sempre foi o maior sonho da minha vida. Eu amo vocês! Eu amo a Jessi", finalizou.

"Que legal! Parabéns, Luccas! Que vocês sejam ainda mais felizes!", comentou a cantora Ana Vilela.

Já o comediante Vitor Sarro foi irônico: "espero que eles gostem de Luccas Neto para você ver o que a gente passa... Não, espera... Parabéns! Brincadeiras à parte, que alegria, meu irmão!"

