Bruna Marquezine agita web ao postar sequências de fotos; confira

Bruna Marquezine parou a internet com as novas fotos postadas em seu perfil do Instagram. Na noite de segunda-feira (10), a fashionista criou um álbum com os melhores momentos de viagem com a família em comemoração do seu aniversário de 25 anos, festejado em luau intimista.

Em cliques, a atriz aparece a bordo de biquínis cavados para lá de estilosos e impressionou ao posar de fio-dental. Dona de um corpo sequinho, a barriga sarada também agitou os internautas. "Por mais semanas como essa. Ei, você aí de cima, obrigada por tanto", declarou ela na legenda, exibindo o local no meio da natureza e mar.

Famosos elogiam corpo de Marquezine

Em poucas horas, a foto de Bruna Marquezine atingiu mais de 1 milhão de curtidas. Nos comentários, fãs e diversos famosos elogiaram o shape da celebridade.

"Garota! Como você é linda, como amo você", se declarou Giovanna Ewbank. "Mas é linda demais! Senhor", reagiu Iza. "Sem condições", disse a mulher do jogador Kaká, Carol Dias.

"Perfeita", exaltou Maisa Silva. "Que saudades, Bru", lamentou Camila Coelho. "Musa", reagiu Ludmilla.

"E esse corpo?", "me empresta sua barriga?", "sarada", foram algumas das mensagens dos fãs.

Nova pet da atriz encanta em foto agarrada nas pernas de Bruna

As fotos de Bruna Marquezine encantaram mais ainda os internautas por mostrar a nova pet, Amora, agarrada em suas pernas ao entrar no mar, demonstrando medo. No fim de junho, a cadela completou um mês integrando a família da artista e fazendo companhia para Amêndoa, adotada durante viagem de trabalho dela aos Estados Unidos e reencontro com Sasha Meneghel, no ano passado.

Destino é um segredo...

Desde seu aniversário de 25 anos, a artista partiu com a família para uma viagem de local que ainda é segredo. Nos cliques, ela indica muito mar e natureza à sua volta.

