Sérgio Guizé e Bianca Bin estão separados, afirma amigos

Sérgio Guizé e Bianca Bin não aguentaram a quarentena juntos. De acordo com amigos dos atores, os dois não apenas já se separaram, como estão negociando a divisão de bens.

Durante a pandemia, o casal aproveitou a quarentena e o isolamento social, causados pela pandemia do novo coronavírus, para buscar um maior conhecimento pessoal. “Estou em casa há mais de um mês com a minha mulher, Bianca Bin, e nossos cachorros. Tenho sorte e o privilégio de morar no interior, rodeado de silêncio e natureza”, contou através das redes sociais.

Os dois começaram o romance durante as gravações da novela O Outro Lado do Paraíso, da Rede Globo. Em 2018, Sérgio e Bianca assumiram o romance após o primeiro clique juntos nas redes sociais durante uma viagem para Lisboa. Eles surgiram aos beijos na web e empolgaram todos os fãs.

Bianca e Sérgio trocaram alianças no mesmo ano, em uma cerimônia reservada na Amazônia.

Guizé também namorou a atriz Nathália Dill, em 2015, quando gravaram a novela Alta Astral na emissora carioca.

Discretos quando o assunto é relacionamento, o casal aproveitou algumas ocasiões para mostrar o carinho e admiração que sentem um pelo outro. No Troféu Domingão, em dezembro de 2019, Guizé aproveitou o prêmio de "Ator Coadjuvante" para homenagear a mulher. "Ela é minha parceirona. Bibi, te amo".

