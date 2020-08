Milionário do McAfee é preso por usar calcinha no lugar de máscara

O milionário John McAfee, publicou no próprio Twitter, que foi preso na Alemanha por se recusar a usar uma máscara de proteção contra a Covid-19. Ele disse que ao chegar no país recebeu a ordem de colocar a proteção e imediatamente improvisou cobrindo nariz e boca com uma calcinha.

Segundo relato na rede social, as autoridades alemães exigiram que ele substituísse a peça por uma máscara convencional, porém, com a recusa, acabou preso. Com a confusão, John ficou com olho roxo.

Veja a história contada por ele no Twitter: "Eu fui preso. Por quê? Visitei a Catalunha logo antes de a Europa proibir os catalães de viajar. Tentei voltar para a Alemanha e tive minha entrada recusada. Eles exigiam que usássemos máscaras. Eu pus minha máscara-calcinha. Eles exigiram que eu a substituísse. Eu recusei. Briga. Cadeia. Olho roxo. Solto".

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm