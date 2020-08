Com Covid-19, cantor Cauan piora e tem 70% do pulmão comprometido

"a tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70% a 75%". | Foto: Divulgação





Cantor da dupla sertaneja com Cléber, Cauan teve piora no quadro de saúde, segundo boletim divulgado pela família neste domingo (16). Ele segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Goiânia, onde recebe tratamento para Covid-19.

De acordo com o comunicado, "a tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70% a 75%". Antes, o órgão estava em 50%.

O boletim também informa que Cauan está "estável, fazendo uso de vários medicamentos (antibióticos, anticoagulante, plasma do convalescente, dentre outros) e em oxigenioterapia contínua".