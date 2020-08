Conheça 11 dos 20 participantes de A Fazenda deste ano

Léo Dias revelou 11 dos 20 nomes | Foto: Divulgação





A nova edição de A Fazenda se aproxima da estreia na tela da Record TV e, desta vez, a Coluna Leo Dias revelou 11 dos 20 nomes que estarão na 12ª temporada do reality show.

Os peões de A Fazenda 12 entram na sede de Itapecerica da Serra no dia 6 do próximo mês para estreia no dia 8 de setembro.

Estão entre os famosos chamados para estrelar o reality desse ano: MC Mirella, Jojo Todynho, Carol Narizinho, ex-Panicat, JP Gadelha, ex-The Circle Brasil, Cantor Biel, Jessica Brankka, ex-de Latino, Stefani Bays, ex De Férias com o Ex, da MTV, Jakelyne Oliveira, Miss Brasil, Cantor sertanejo Mariano, Lipe Ribeiro, ex De Férias com o Ex, da MTV e Faby Monarca, ex-Power Couple.