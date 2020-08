Vídeo: Neymar é filmado sofrendo por amor

| Foto: Instagram/@neymarjr

Neymar teve um domingo tranquilo e passou a manhã com uma caixinha de som ouvindo várias músicas de sofrência. Os vídeos foram publicados nos Stories do Instagram.

Entre as músicas, estava, inclusive, uma das mais recentes de Ludmilla, que faz parte do seu álbum de pagode, e vários seguidores se identificaram com o jogador.

Vários internautas disseram que ele é gente como a gente, enquanto outros brincaram com a situação. “Queria sofrer igual a ele, com vários milhões na conta!”, comentou uma fã.

“Olhando assim até parece que homem tem sentimentos”, disparou outra. “Quem nunca sofreu com um pagodinho?”, perguntou mais uma.

Uma pessoa, porém, apontou: “Se eu fosse rica que nem ele eu iria desconhecer a palavra sofrer”. Vale lembrar que Neymar está cada vez mais integrado com as redes sociais.

Na semana passada, ele foi o principal assunto do Twitter por conta do jogo entre PSG e Atalanta pela Super Champions, mas o motivo teve mais a ver com o seu visual.

No Twitter, os fãs do jogador começaram a mudar suas fotos do perfil pela do craque brasileiro, fazendo pressão para que ele voltasse a usar o penteado que era sucesso no início de sua carreira, o moicano.

O estilo fazia sucesso em meados de 2010 e, ao se deparar com a aderência de tantas pessoas pelo mundo, Neymar fez questão de anunciar: “Moicano feito, Julliete separada e a caixinha de som carregando”.

“Juliette”, para quem não sabe, são os óculos espelhados que o craque usava na época que jogava pelo Santos e também era tendência de moda. A repercussão do anúncio, feito pela manhã, claro, foi imediata.

“Ney jogando o moicano pra trás, olhando pra bola como quem olha pro amor da sua vida e Atalanta perdendo”, disparou uma fã. “Você uniu todas as torcidas do Brasil, uniu a esquerda e direita no Twitter”, disse outra.

