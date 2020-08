Kaysar Dadour passa por cirurgia

O ator fez uma operação no nariz para melhorar sua respiração e qualidade de vida | Foto: Divulgação





Passando a quarentena com a família em Curitiba, Kaysar Dadour deixou os fãs preocupados ao anunciar na noite de ontem que passaria por uma cirurgia nesta terça-feira, 18/8. O ator fez uma operação no nariz para melhorar sua respiração e qualidade de vida e, ao final do procedimento, não perdeu tempo em aparecer nas redes sociais e tranquilizar seus seguidores, contando que correu tudo certo e ele já está em recuperação.

"Acabou de terminar a cirurgia, e graças a Deus correu tudo bem!! Estou muito feliz por ter encarado essa cirurgia, com muita positividade e força de vontade em mudar minha qualidade de vida para melhor🙏🏻 Obrigado pelas mensagens positivas de todos vocês!!❤️", escreveu o ator.

*Com informações do Globo.com