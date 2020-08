'Vibrador não tem que ser visto como concorrente', diz Angélica

Apresentadora apareceu no programa "Cada Um No Seu Banheiro" de Sabrina Sato | Foto: Reprodução

A apresentadora Angélica falou de maternidade, amor e intimidade no programa do canal do youtube de Sabrina Sato. Ela afirmou que já enviou nudes para o marido e também expôs sua opinião sobre vibrador, que é um passo importante para a liberdade e autoconhecimento de toda mulher.

"Hoje a gente fala tanto em empoderamento feminino, nas mulheres, da liberdade, isso é fundamental falar. Durante muito tempo, e ainda é, essa pressão, não só sexualmente, mas em todas as áreas (...) Acho que para a mulher se conhecer, esse autoconhecimento, ele passa pelo vibrador", afirmou Angélica, que ao final da sua resposta disse que ato "é vida".

A loira falou que ela e Luciano Hulk tinham 'uma química forte', mas que ela namorava e as circunstâncias atrasaram os dois de ficarem juntos, só se reencontrando nas filmagem de Show de Verão filme de 2002 que fizeram juntos e depois que Angélica terminou seu relacionamento anterior. Ela ainda contou que tem um grupo de whatsapp com a Xuxa e Eliana.

"Cada Um No Seu Banheiro" é o programa que foi criado por Sabrina ao perceber que se sentia muito bem em ficar algum tempo no banheiro já que tem filha e não consegue ter muito tempo para cuidar de si e como se sente bem no ambiente decidiu fazer um bate papo sobre esse com as famosas.

