Arthur e Mayra Cardi voltam a se falar: "Está sendo maravilhoso"

A separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi foi cheia de polêmicas. Foram várias indiretas nas redes sociais. O ex-casal cortou relações e parou de se falar. A questão é ambos continuam sendo pais de Sophia, de um ano, e foi por conta da filha que o ator e a coach resolveram dar uma trégua na briga e manter uma relação mais tranquila.

Com a briga, Arthur precisou entrar com uma liminar para garantir o direito de ver a filha e levá-la para passear aos fins de semana. “Como eu e a Mayra não estávamos nos falando até então, e também por conta de todos os trâmites judiciais, eu ainda não tinha conseguido ver a Sophia”, comentou o ator em entrevista ao colunista Leo Dias.

Ele contou ainda que conseguiu se entender com a ex-mulher no Dia dos Pais. “A Mayra me procurou, me mandou mensagem levantando a bandeira branca e me fez um pedido para que eu não exercesse a liminar de tirar a Sophia de casa. Ela sugeriu que eu fosse para a casa onde elas estavam e ela iria sair para que eu pudesse passar o Dia dos Pais com a minha filha lá. Obviamente que, pensando no melhor para a Sophia, abri mão da ideia de buscá-la e aceitei a proposta que a Mayra fez.”

Após esse episódio, a relação do ator com a coach mudou. “De lá pra cá, nós voltamos a nos falar e, na semana seguinte, a gente já estava conseguindo se ver e conviver no mesmo ambiente sem nenhum tipo de clima ruim. Está sendo maravilhoso porque isso é muito importante pra Sophia”, contou o ator, que procura uma casa no interior de São Paulo para ficar mais perto da filha, atualmente ele mora na capital.

