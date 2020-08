Deputado Kim Kataguiri esquece câmera ligada e vai tomar banho

O Deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), também conhecido como o geek da Câmara, tem o hábito de fazer lives jogando games para os seus seguidores. Na última transmissão no Twitch (plataforma de streaming que remunera seus usuários), os seguidores viram mais do que apenas os personagens virtuais. O militante do MBL (Movimento Brasil Livre) esqueceu que estava ao vivo e tomou banho diante das câmeras.

“Eu estava jogando DOTA [um jogo de RPG on-line] e esqueci de finalizar a live quando acabou o game. Fui dormir e a live durou a madrugada inteira. Mais ou menos 8 horas”, disse a Coluna do Leo Dias.

O ex-colunista da Folha de São Paulo só percebeu o erro quando amanheceu. Porém, antes disso, Kim tomou um bom banho de chuveiro e ainda mostrou seus dotes vocais ao cantar Chouzetsu Dynamic, tema do anime Dragon Ball Super.

“Ninguém me viu no banho, mas ouviram o barulho da ducha, sabe”, contou. Quando perguntado sobre o teor de suas aparições on-line, o deputado, que já chamou o presidente Jair Bolsonaro de mesquinho, afirmou não usar a plataforma apenas para falar sobre o seu trabalho, mas também como um local de diversão. “Eu falo de política e games”, finalizou

