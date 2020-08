Romance no ar: Luísa Sonza chama Vitão de ‘mozão’ durante live

Pela rede social, o assunto foi comentado pelos internautas com críticas e defesas | Foto: Divulgação

A cantora Luísa Sonza marcou presença na última live de Vitão e reforçou rumores sobre um romance ao comentar "saudade do mozão", na noite do último sábado (22). Ela participou de um show em Maceió (Al), à distância, que foi transmitido ao vivo por meio do Instagram.

O momento em que Sonza se refere ao parceiro do clipe "Flores", com o apelido carinhoso, não passou despercebido pelos fãs, que comentaram a fala da cantora.

"Todo mundo com seus respectivos mozões", comentou um amigo ao ver Sonza interagindo com Vitão. "É isso, saudade do mozão", respondeu a cantora, antes de se despedir da live.

Por meio do Twitter, o assunto foi comentado pelos internautas. "’Se Luísa Sonza está mesmo namorando o tal Vitão, só consigo pensar que é falta de respeito com o Whindersson’’, criticou um fã.

"Luísa Sonza se declarou para o Vitão. Ok! Mas teve gente que teve a coragem de comentar ‘cadê a responsabilidade afetiva?’. Deixa eu lembrar para vocês: ela é solteira", defendeu outro.

Rumores com Vitão

Poucas semanas após anunciar o divórcio, Luísa Sonza lançou o clipe de "Flores", em parceria com o cantor Vitão. O vídeo inclui cenas sensuais entre os dois, o que provocou uma reação negativa dos fãs do humorista Whindersson, ex-marido da cantora.

Desde então, Luísa Sonza foi flagrada ao lado de Vitão por diversas vezes, o que movimentou os rumores sobre uma possível relação entre os dois.

Apesar de a cantora ter justificado que está apenas trabalhando em parceria com o Vitão, as críticas continuaram. "Nossa, estou decepcionada", escreveu uma fã. "Que legal ficar com um cara que você gravou um clique enquanto estava casada. Não consigo levar isso de boa", disse outra.

Em entrevistas recentes, Luísa Sonza afirmou que apesar de estar solteira, pretende manter a vida pessoal longe dos holofotes após o divórcio com Whindersson Nunes. Nos bastidores, os dois já afirmaram que segue numa relação de amizade.

