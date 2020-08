Fora da UTI após contrair Covid-19, cantor Cauan chora em vídeo

Cantor ficou internado na UTI cerca de uma semana | Foto: Divulgação

Brasil - O sertanejo Cauan saiu da UTI após passar cerca de uma semana internado no Hospital Anis Rassi, em Goiânia. O cantor, que faz com Cleber, foi diagnosticado com Covid-19 e chegou a ter 70% dos pulmões comprometidos durante a internação. Bastante emocionado, o artista agradeceu o carinho recebido através da web. "Minha voz está anasalada porque estou com nariz entupido de tanto chorar", disse.

O artista ainda contou mais sobre seu quadro clínico e não conseguiu conter as lágrimas. "Estou sem oxigênio e minha saturação está em 98. Estou fazendo esse vídeo para agradecer primeiramente a Deus. Ele fez um grande milagre na minha vida e fez uma grande maravilha dentro de mim. Não só no meu corpo, curando meus pulmões, minha respiração, como principalmente da minha alma", afirmou.

Segundo Cauan, diversas pessoas entraram em contato com ele e a família para mandar boas energias. "Estou passando para agradecer a Deus e a todos que oraram por mim (...) Pessoas que eu não conheço orando por mim... eu não mereço isso!", exclamou.

Na postagem, o parceiro de Cléber nos palcos também citou uma profissional de saúde cuja atenção com ele o comoveu. "Hoje eu me emocionei aqui porque chegou uma enfermeira que passava todos os dias aqui, mesmo não sendo ela que cuidava de mim. Toda vez ela passava aqui, me dava uma palavra de vida (...) Ela veio me contar que a igreja dela, lá em Goianeira, estava orando por mim... pessoas que eu nunca nem vi. Enfermeiros que cuidaram de mim igual a um filho...", comentou o sertanejo.

A internação por Covid-19 trouxe, segundo Cauan, uma nova perspectiva sobre si mesmo e a vida. "Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, inquieta... e Deus operou grandes milagres em mim (...) Saio daqui uma nova pessoa, um novo ser humano. Não é empolgação de momento. São coisas que estou analisando a vários dias", afirmou.

Confira abaixo o relato completo:

