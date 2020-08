Simaria testa positivo para Covid-19 antes de embarcar para a Espanha

A cantora, está cumprindo isolamento social na casa dela em São Paulo | Foto: Internet

Mais uma famosa testou positivo para a Covid-19, desta vez, é a cantora Simaria, irmã da, também artista, Simone, com quem faz dupla sertaneja. Segundo a assessoria de imprensa da famosa, em nota enviada à coluna de Léo Dias, o exame foi realizado na última sexta-feira (21), antes de ela e a família embarcarem para a Espanha, país onde têm residência.

O marido da cantora, Vicent Escrig e os filhos do casal, Giovanna e Pawel, também, se submeteram ao exame, mas o resultado foi negativo para todos.

“Me sinto bem, sem nenhum sintoma, porém o mais difícil está sendo ficar isolada dos meus filhos sem poder abraçá-los!”, desabafou Simaria.



Segundo a assessoria de imprensa, Simaria está assintomática e sendo acompanhada pelo médico David Uip e está seguindo os protocolos de isolamento em casa, em São Paulo.

Pela varanda do cômodo onde a cantora está isolada em casa, ela publicou vídeos no https://www.instagram.com/simaria/?hl=pt-br mostrando os filhos e o marido ao longe, próximo a piscina da residência e, acena para todos. Depois, Simaria, mostra a vista do lugar e agradece pela beleza da paisagem. "Coisa mais linda, meu Deus. Obrigada, Senhor!".

The Voice Kids

Em breve Simaria, que é jurada da atração The Voie Kids, da Rede Globo, terá que retornar aos estúdios da emissora para gravar o programa que está com data de retorno às telas no dia 20 de setembro. Os companheiros de trabalho André Marques, Thalita Rebouças, Claudia Leitte, Simone, com quem divide a cadeira de jurada, e Carlinhos Brown retomam às atividades após o reality ser interrompido pela pandemia.

