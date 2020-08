Carlinhos Maia comemora 2 bilhões de visualizações e compra Ferrari

A Ferrari 458 Itália, está avaliada em R$ 1,6 milhão | Foto: Reprodução Internet

O humorista brasileiro, Carlinhos Maia, tornou-se o primeiro homem no mundo a atingir a marca de 2 bilhões de visualizações nos Stories do Instagram, neste mês. Em sua conta pessoal, ele publicou que foi longe demais.

"Batemos 2 bilhões de pessoas indo e voltando, sorrindo com a gente!!! Eu simplesmente amo e sou grato de tal forma que nenhuma legenda consegue expressar!!!Muito obrigado Deus, obrigado meu exército", escreveu no do domingo (23).

Outra façanha de Carlinhos foi a aquisição de um veículo Ferrari 458 Itália, avaliada em R$ 1,6 milhão. Ele exibiu o novo "brinquedo", também em sua conta no Instagram com várias fotos no estilo galã de filme de ação. "Dos meus sonhos de menino para realidade que sempre acreditei! Não limite seus sonhos... Obrigado Deus!

Segundo a coluna do Léo Dias, o crescimento do humorista tem motivos claros. "Essa renovação em meio à Covid-19 foi possível mantendo o estilo escrachado e regional de seu humor, mas também investindo em outras áreas. Um exemplo é o app Cirquinho. Direcionado ao público infantil, o aplicativo se tornou o mais baixado da Apple Store, deixando gigantes do conteúdo para trás, como o YouTube Kids e o TikTok", informa o texto.

