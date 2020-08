Katy Perry dá à luz a primeira filha, Daisy Dove Bloom

| Foto: Divulgação

Katy Perry deu à luz sua primeira filha nesta quarta-feira (26). A informação do nascimento de Daisy Dove Bloom foi compartilhada pela Unicef, instituição na qual a cantora e o marido, o ator Orlando Bloom, são embaixadores da boa vontade.

"Estamos flutuando com amor e admiração com a chegada segura e saudável de nossa filha", afirmou o casal através da Unicef. A organização também compartilhou uma foto mostrando as mãos de Katy, Bloom e Daisy.

O casal não revelou mais detalhes sobre a chegada de Daisy, mas se disseram abençoados pelo nascimento "pacífico" da filha. "Comunidades ao redor do mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada onze segundos uma mulher grávida ou o recém-nascido morre, principalmente de causas evitáveis."

Daisy é a primeira filha de Katy Perry. Orlando Bloom já é pai de Flynn, de 9 anos, de sua relação com Miranda Kerr.

