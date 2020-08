Whindersson Nunes surge completamente nu no meio do mato

Nessa manhã o humorista lançou o seu primeiro EP com três músicas | Foto: Reprodução

Whindersson Nunes promoveu suas novas músicas publicando uma nudes do seu bumbum no instagram nesta sexta-feira (28). O humorista lançou na manhã de hoje seu primeiro EP, intitulado "No Name", com três faixas inéditas. Ele já havia começado a carreira musical em colaborações nos trabalhos de outros artistas, como Ivete Sangalo e Priscilla Alcântara.



A publicação, já ultrapassou 1,2 milhões de curtidas em duas horas, viralizou inclusive entre as celebridades. "Tá bom de marketing, hein?" escreveu Babu Santana e "Gente, Gente", comentou Simaria.

"Abismado com o que está escrito nesta grande e eloquente montanha", publicou Whindersson na legenda da foto. "Escute três novas músicas minhas no Spotify, bebê. Me dá essa moral, pedido de irmão", escreveu o humorista e cantor. As músicas se chamam: 'Agora', 'De Novo' e 'Lado Oposto'.

