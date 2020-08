Trans que aplicou silicone no rosto é xingada de 'Fofão'

Juju Oliveira aplicou 250 ml de silicone industrial no rosto | Foto: Reprodução

Manaus - A transexual Juju Oliveira, de 30 anos ainda sofre com os 250 ml de silicone industrial que colocou no rosto em 2017. Ela conta que procurou uma clínica clandestina e o produto foi colocado na bochecha, no nariz, no queixo e no maxilar.

Juju fez um desabafo nas redes sociais falando do bullying que vem sofrendo por ter feito o precedimento. No vídeo publicado, ela contou ainda que trabalha na rua.

"Não estou aqui me queixando de nada. Só estou querendo respeito. Sou uma travesti, tenho 30 anos, trabalho na rua, e cada vez que as pessoas me veem, elas gritam: Fofão!'. Não é por me comparar com Fofão, é pela falta de respeito pelo estado que eu estou. Olha como está o meu rosto. Muitas das vezes não quero vir para cá, mas eu preciso ganhar um troco" contou Juju.

"Me arrependo de ter colocado e acho importante alertar as pessoas para não repetirem isso e não fazerem igual. Tem muita travesti e transexual que estão começando e que acham que colocar silicone é uma maravilha. Silicone industrial é um perigo. Quando você coloca, fica lindo, mas com o tempo vai deformando. A gente coloca e depois paga o preço por isso", disse Juju.

Juju Oliveira diz ainda que está em busca de um especialista em cirurgia plástica para fazer a reversão do procedimento, e não ter mais esse rosto inchado.

Veja o vídeo feito por Juju:

