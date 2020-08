Revista Sexy divulga primeira capa após pico de pandemia no Brasil

a publicação mostra a paranaense Kitty em um ensaio sedutor | Foto: Vida Torres / Lipe Aramuni / Ag. Luxxus

Manaus - A primeira edição da revista Sexy publicada após o pico da pandemia da Covid-19 no Brasil, surpreendeu, segundo nota da assessoria da publicação. Quebrando padrões, a edição estampa na sua capa de outubro um estilo diferente das mulheres bombadas que costumam estampar seus ensaios. Apostando na sensualidade de um perfil mais "ninfeta", a publicação mostra a paranaense Kitty em um ensaio super sedutor.

"Meu perfil realmente é outro. Sou mais ninfetinha e tenho a impressão que isso atrai os homens, recebo muitos elogios. Meu ensaio foi pensado para ressaltar esse lado mais juvenil"

Sobre a preferência dos homens pelo perfil de mulher mais bombada, a beldade de apenas 20 anos e um metro e cinquenta e quatro de altura desconversa: "Não acho que os homens prefiram as altas e bombadas, pelo contrário. Garanto que faço mais sucesso que muitas saradas que vejo por aí."

Apesar da publicação as comemorações permanecem impedidas. Sem a liberação da prefeitura de São Paulo para realização de eventos noturnos, Kitty não pôde comemorar com os fãs. "Infelizmente não foi possível fazer a tradicional festa de lançamento. Comemorei apenas com amigos mais próximos, mas assim que as festas forem liberadas vamos tirar o atraso", disse aos risos.

