Menina ou menino? A sertaneja Simone revelou sexo do bebê em live

Motivos para festejar não faltou para a cantora sertaneja Simone que faz dupla com a irmã Simaria. Na noite desta última sexta-feira (28), em uma live que comemorou os 2 milhões de inscritos no canal da artista no Youtube, mas, também, que foi uma festa de chá revelação e ainda, aniversário de 35 anos do marido, Kaká Diniz, o casal descobriu o sexo do bebê que esperam e como ela mesma publicou: "É menina, coleguinhas!"

O casal, também, anunciou o nome da bebê: Maya. A publicação sobre o sexo da criança, no instagram de Simone, já tem mais de 6 milhões de visualizações. Veja o momento.





Simaria não compareceu

A cantora Simaria, não pôde comparecer ao evento devido estar infectada com Covid-19 mas acompanhou tudo pela internet e durante a transmissão a grávida Simone, falou sobre a irmã e revelou que fez o teste para saber se estava com coronavírus. "Fiquei de dar a notícia para vocês. Para a glória de Deus, eu não tenho. Estou ótima e está tudo bem. Meu neném está bem", garantiu.

