Aline Barros entra para Top10 de lives mais assistidas no YouTube BR

| Foto: Reprodução

A cantora gospel, Aline Barros conquistou o 7º lugar do ranking de lives mais assistidas através do Youtube Brasil com a apresentação "A Fé Vence o Medo", realizada no canal da artista no último sábado (29). A informação é da coluna do Léo Dias, publicada nesta segunda-feira (31).

Apesar do domínio dos artistas sertanejos no novo molde de entretenimento, Aline Barros, entrou no Top 10 dos cantores mais assistidos. Em seu perfil no instagram, Aline comentou que a live dela está marcada como "Em Alta" no Youtube e convida os seguidores a assistirem o show.





A live, aberta com o louvor "Sonda-me", foi acústica e realizada na casa da cantora. Havia um painista e um violoncelista acompanhando Aline.