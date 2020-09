Reynaldo Gianecchini afirma ser pansexual: 'Não me considero gay'

A sexualidade do ator já havia sido muitas vezes alvo de polêmica | Foto: Divulgação

O ator Reynaldo Gianecchini voltou a falar sobre as preferências sexuais. Após assumir pela primeira vez que já teve romances com homens e depois negar que era gay, ele agora explicou que é pansexual.

"Dizem que sou gay, mas não me considero assim", contou em entrevista à agência de notícias EFE. "Eu me considero tudo ao mesmo tempo. Se existir uma palavra para mim, então é 'pan' [pansexual], porque 'pan' é tudo'."

O ator, que interpretou o Régis de "A Dona do Pedaço (2019), disse que evita os rótulos porque não gosta de se limitar. "Eu não me encaixo em nenhuma definição", avaliou.

"Acredito na liberdade de ser o que cada um quiser ser", defendeu. "Todo mundo tem muitos lados dentro de si mesmo e a sexualidade reflete muito isso."

Em 2019, o ator falou ao jornal "O Globo" sobre o assunto. "Já tive, sim, romances com homens. Mas a sexualidade é muito mais ampla", admitiu. "Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão."

A sexualidade do ator já havia sido muitas vezes alvo de polêmica, mesmo durante o casamento com Marília Gabriela, 72. Discreto a respeito de sua vida pessoal, o ator está sem assumir nenhum relacionamento desde o término do casamento, em 2006.

A partir de 7 de setembro, ele poderá ser visto em sua estreia na televisão com a reprise da novela "Laços de Família" na sessão Vale À Pena Ver de Novo, da Globo.

Leia mais:

Teatro Manauara reabre com show de stand-up nesta quinta (3)

Teatro Amazonas abre eventos para o público no mês de setembro