Que susto! Leo Dias Leva choque ao vivo; veja o vídeo

| Autor:

O apresentador Leo Dias levou um choque ao vivo, na quinta-feira (3). A apresentadora Ligia Mendes entrevistava Bruno Belutti, da dupla com Marcos, quando a gravação foi interrompida no momento em que Leo toca alguma coisa e toma o choque. É possível ouvir o grito abafado do jornalista.

O cantor estava respondendo uma pergunta quando o jornalista começou a fazer caretas de dor e a se remexer. Leo Dias estava sem som, mas foi possível ler nos lábios dele as palavras “ai”, “choque” e alguns outros palavrões.

O apresentador Leo Dias levou um choque ao vivo, nessa quinta-feira (3) | Foto: Reprodução

Em seguida ele gesticula para Ligia, tentando se refazer do susto. “Acho que o Leo Dias tomou um choque, a gente vai ver o que é, porque a gente precisa dele para viver”, diz Ligia, que dispara o óbvio: “Essa cena pode virar meme, tá? Isso vai dar um puta meme”, brinca. Apesar do grande susto, Leo Dias passa bem.

Leia mais:

Mulher Maravilha e E.T. retornam às telonas de Manaus nesta quinta (3)

Diretor se arrepende do filme sobre deputada Flordelis