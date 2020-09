Beiçola de 'A Grande Família', é transferido e passa por cateterismo

O estado de saúde dele é estável | Foto: Reprodução

Conhecido pela interpretação do personagem Beiçola em “A Grande Família”, o ator Marcos Oliveira que está internado desde a segunda-feira (31), após sofrer um infarto foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, na Zona Sul do Rio, para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, também na Zona Sul, nesta sexta-feira (4).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, no local, ele passou por um cateterismo. Na segunda-feira (31), ele teve um infarto agudo do miocárdio e o quadro de saúde é considerado estável.

Ele atuou na TV como Beiçola por 13 anos. Em 2016, ele deu vida a um conspirador que assumia a identidade de um padre na novela "Liberdade, Liberdade". Em 2018, M ator interpretou Heráclito, um marquês, na novela "Deus Salve o Rei".