Anitta em parceria com Skol em Beats vai lançar uma 'camisinha Beats'

A cantora Anitta em parceria com a Skol em Beats vai lançar uma camisinha Beats GT. E neste domingo, no dia 6 de setembro (ou 6/9) é celebrado o Dia do Sexo e a Skol Beats decidiu não ficar de fora das comemorações. Contudo, devido a pandemia, a proposta da marca é promover a recém lançada Beats GT Long Neck. Os usuários que fizerem pedidos de Beats GT pelo Zé Delivery usando o cupom da ação vão receber camisinha e o Guia do Sexo Outro Nível.

Durante todo o domingo (6), os consumidores que adquirirem Skol Beats GT, além do frete grátis, receberá com o pedido camisinhas selecionadas por Prudence e Beats, em uma embalagem especial, além do Guia do Sexo Outro Nível. O guia reúne diversas dicas de como aproveitar a data seja com quem for (e se for com alguém).

Contudo, infelizmente, a ação é válida apenas na cidade de São Paulo, das 0h às 23h59 do dia 6 de setembro, para maiores de 18 anos.

Leia Mais