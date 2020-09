Letícia Colin corta a própria franja e brinca com o resultado

Manaus - Na manhã deste sábado a atriz Letícia Colin publicou em seu perfil no Instagram uma foto com a franja cortada por ela. Assim como vários outros famosos que fizeram a mesma coisa, a atriz brincou com a situação. Diversos internautas a elogiaram e em uma das respostas ela afirmou que "Pra mim é tão fundamental mudar... Me faz continuar sendo eu mesma".

No post a atriz indicou que não fizessem isso em casa. "Sim, cortei meu próprio cabelo. Quem nunca? -Ministério da saúde adverte: Crianças, não façam isso em casa. - Ah, não temos ministro", brincou. Confira a publicação:

