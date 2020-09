Ivete Sangalo responde: cospe ou engole? “Proteína pura”

Ivete Sangalo nunca teve papa na língua. A cantora responde sem medo. E mesmo diante dos questionamentos espinhosos, consegue mostrar desenvoltura e dar uma ótima resposta.

Ivete Sangalo responde em live da influenciadora Jude de Paulla com participação da musa do axé. Muller, que sempre está falando de sexo sem frescuras no Instagram, perguntou a Sangalo o seguinte: “Cospe ou engole?”. Não precisamos explicar sobre o que ela estava falando, não é mesmo?

“Mana, não dá. É o seguinte, você sabe que é pura proteína, né? Aquela, que é medica. Antes da malhação, até dá. Isso é afetivo, ainda mais para eu que sou cantora [aponta para a garganta]. Esse negócio… Mas, amor, a vitamina sempre transborda do copinho”, manda a cantora.

Veja o vídeo!

