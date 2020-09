Luisa Sonza e Vitão assumem romance com foto de beijo

Depois de muita especulação, nesta quinta-feira (10) Luísa Sonza postou várias fotos super românticas com Vitão. Embora não tenha tido nenhuma legenda, o cantor comentou na foto: “Namola Gotosa”. Nas redes sociais, cada um postou diferentes cliques em suas redes sociais.

Confira a postagem de Luísa Sonza:

No perfil do cantor, ele também divulgou algumas fotos do casal.

O casal tem levantado rumores desde o clipe de “Flores”, que fizeram uma parceria. O que começou como apenas uma estratégia de marketing acabou virando especulação de um relacionamento e, vira e mexe, eles deixavam escapar algum detalhe. O público até tentou boicotar o clipe afirmando que Luísa tinha traído Whindersson Nunes com Vitão.



Vitão, por exemplo, havia feito um post nas redes sociais no começo do mês que tinha esquentado ainda mais os rumores de que estaria vivendo um romance com Luísa Sonza. No vídeo, o cantor fazia uma dublagem em que a voz cita um relacionamento inesperado.

O casal tem levantado rumores desde o clipe de “Flores” | Foto: Divulgação

“Era pra ter sido só uma brincadeirinha, mas aí eu comecei a sentir ciúme de tu, arriei os quatro pneus e agora tô apaixonado”.



Cerca de 15 minutos depois do anúncio do novo casal, Whindersson apareceu em seu Twitter e fez duas postagens apontadas como indiretas pelos internautas. A primeira foi uma foto do personagem Pernalonga fazendo uma cara triste e na outra questionou: "Será que tem sofrência no álbum do Matuê?"



