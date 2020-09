Whindersson reage de maneira inusitada sobre o 'novo' namoro de Luisa

Depois de tantos rumores, nesta quinta-feira (10), Luísa Sonza assumiu seu romance com Vitão. Desde que a loira se separou de Whindersson Nunes, à web estava apostando que os dois estavam vivendo um romance, principalmente após o lançamento da parceria “Flores”.

Após a publicação, Whindersson Nunes foi para o Twitter debochar do acontecimento. "Serase tem sofrencia no albo do matue", disse o humorista no microblog. Logo em seguida, Whindersson tirou sarro da situação. "Adoro vocês tremendo aí pra ver o que eu vou postar kkkkkkkkkkkkkkkkk alfinetei de pau duro", afirmou ele.

Whindersson já tinha feito piada quando Luísa e Vitão lançaram o hit Flores. Na ocasião, ele começou a relatar as experiências depois do término do casamento. "Não consigo passar uma situação sem fazer piada primeira menina que fui conversar depois que fiquei solteiro ela disse 'qualquer dia eu to na sua casa, quer que eu leve alguma coisa?' Aí eu disse 'só não me traga flores'. Quebrei o clima", afirmou, citando a canção de Luísa e Vitão.

