Ex-Ken Humano faz novas cirurgias plásticas após infecção no queixo

| Foto: Reprodução

Jessica Alves, ex-Ken Humano, passou por cirurgias plásticas após sofrer uma infecção. A famosa falou que se tratava de um preenchimento com ácido hialurônico feito em seu queixo. Ela contou que o procedimento foi feito em um salão de beleza com uma pessoa que não tinha a experiência necessária. Portanto, acabou infeccionando o local e o produto ficava saindo por um buraco profundo que se formou.

Para corrigir o buraco ela passou por cirurgia no local e acabou fazendo outras. A modelo foi aos stories do Instagram para mostrar o pós-operatório e contar detalhes das mudanças. "Oi, pessoal, acordei da minha cirurgia. Eu fiz meu narizinho, fiz um levantamento de lábios, lipoaspiração no pescoço e no queixo, arrumei aquele buraco no queixo, e estou me sentindo ótima", afirmou ela.

E orientou: "Amanhã eu vou passar por uma grande cirurgia e eles vão fazer um corte na minha boca para remover todo o produto. Se você tiver que fazer qualquer injeção de preenchimento eu aconselho vocês a irem a alguém que tem muita experiência e darem preferência a um médico, um dermatologista ou até um cirurgião plástico", defendeu ela, que anunciou sua transexualidade em janeiro deste ano.





Leia mais:

Trans que aplicou silicone no rosto é xingada de 'Fofão'

Bomba! Ex-Ken humano, modelo brasileiro diz que vai tirar o pênis