Neymar assina com Puma duas semanas após encerrar contrato com Nike

Neymar anunciou sua parceria com a Puma neste sábado (12) | Foto: Divulgação

Duas semanas após ter a parceria com a Nike encerrada, após 15 anos de patrocínio, Neymar anunciou vínculo com uma nova marca. O astro divulgou nas primeiras horas deste sábado (12) o novo acordo para ser a imagem da marca esportiva alemã Puma.

Os valores e o tempo de duração do novo acordo não foram divulgados. "Estou honrado em ingressar nesta marca que ajudou as maiores lendas do futebol a se tornarem quem são", escreveu o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira no Twitter.

O jogador de 28 anos diz estar orgulhoso por ser o rosto da marca que já patrocinou algumas das referências no futebol, como Pelé, Cruyff, Eusebio e Maradona. Neymar regressou aos treinos em Paris nesta sexta-feira (11), depois de ter testado positivo para o novo coronavírus uma semana antes. Ela passa bem, ficou em isolamento e agora se prepara para voltar a jogar.

"Eles foram os reis do meu esporte", disse, referindo-se aos jogadores do passado vestidos pela Puma. "E eles têm algo em comum, o amor pelo jogo, o objetivo de ser a melhor versão de si mesmos e um espírito que os une a todos", escreveu o brasileiro em nota. "O rei está de volta!".

A marca esportiva também confirmou a notícia por meio das suas redes sociais, usando fotos de Neymar acompanhadas da mensagem: "Bem-vindo à família, Neymar #KingIsBack".

A Nike fez pronunciamento curto quando os dois lados decidiram romper o acordo. Algumas marcas que patrocinavam o jogador pediram para repensar suas parcerias quando ele foi envolvido em acusação de estupro. De acordo com as investigações e Justiça, Neymar foi absolvido.

A Nike apenas informou há duas semanas o encerramento do contrato de patrocínio que então tinha com Neymar. A empresa, entretanto, não revelou os motivos do fim da relação com o brasileiro.

*Com informações do Estadão

