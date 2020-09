Luana Piovani ataca Ana Paula Valadão: 'Essa mulher é uma vergonha'

Atriz se pronunciou sobre o assunto | Foto: Reprodução

Brasil - Após a grande repercussão da fala da cantora gospel Ana Paula Valadão, que afirmou que a Aids "é doença de homossexual", a atriz Luana Piovani usou seu perfil em uma rede social para se pronunciar sobre o assunto.

Luana afirmou que é evangélica e não concorda com a opinião de Ana Paula, que é líder do ministério de louvor Diante do Trono. A atriz classificou a fala da cantora como homofóbica e afirmou: "Essa mulher é uma vergonha".

O vídeo em que Ana Paula fala sobre o assunto é de 2016 e foi gravado durante um congresso em que ela foi palestrante, na Igreja Batista da Lagoinha. O vídeo veio à tona somente neste ano.

Leia mais:

Comentários "Meu casal" são temidos após polêmica Luísa e Vitão

Luana Piovani faz desabafo sobre primeiro Natal sem Scooby

Luana Piovani diz que sofreu preconceito da sogra por causa da idade